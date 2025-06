Na China, acreana conquista bronze na etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A atleta acreana Quemile Souza brilhou no cenário internacional de vôlei de praia. Ao lado da mineira Emanuelly Cardoso, a dupla brasileira conquistou a medalha de bronze na etapa Futures do Beach Pro Tour, válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A competição foi realizada neste domingo (22), na cidade de Qidong, na China.

A campanha das brasileiras foi marcada por partidas acirradas. Na estreia, venceram as australianas Bettenay e Dodd por 2 sets a 1. Na sequência, superaram as japonesas Sanadas e Shigechika por 2 a 0. Já nas quartas de final, a dupla eliminou mais uma equipe japonesa — Shirahata e Fukuda — novamente por 2 sets a 0, garantindo vaga entre as três melhores da competição.

Com o resultado, Quemile e Emanuelly igualam o melhor desempenho da dupla em competições internacionais nesta temporada. Em 2024, elas também conquistaram o terceiro lugar na etapa de Saquarema (RJ), na mesma categoria do Beach Pro Tour.