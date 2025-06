A treta envolvendo Bia Miranda e Samuel Santana, o Gato Preto, ainda está rendendo. Após a mãe da influenciadora, Jenny Miranda, afirmar que enviou a policia para o hotel onde a filha apanhou, a vice-campeã de A Fazenda 14 soltou o verbo e disse que ela quer apenas mídia.

“Gente, estou já aqui na delegacia e só quero falar um negócio pra vocês: o que minha mãe tá postando, ela não chamou polícia nenhuma. Ela não sabe onde estou, se em São Paulo ou no Rio. Não sabe de nada, não ajudou em nada. É mídia que ela quer”, disparou.

O que Jenny disse

Após saber que a influenciadora denunciou o ex-namorado e pai de sua filha por agressão, Jenny Miranda se manifestou nos stories do Instagram: “Muitas pessoas estão me procurando para que eu faça algo sobre o relacionamento da Bia com esse ser humano que ela está. Porém, todas às vezes que eu me meti fui tirada como louca e humilhada”, começou ela.

E seguiu com seu desabafo: “É minha filha, dói ver tudo o que está acontecendo, ver vídeos dela machucada. Já tentei entrar em contato, porém não obtive sucesso. Mas mesmo assim tenho meus contatos e estou agindo por trás, já enviei policiais ao flat em que ela esta hospedada”, garantiu.

Jenny Miranda desabafou sobre as agressões sofridas por Bia

Vídeo: Bia Miranda se emociona e chora ao falar sobre a mãe, Jenny

Jenny Miranda pode entrar na Justiça para ver o neto? Advogada explica

Na delegacia, Bia Miranda solta o verbo contra a mãe após ser agredida

Jenny Miranda e Bia Miranda

Jenny Miranda abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e falou sobre Bia Miranda

No fim, a mãe de Bia Miranda disse que não falaria mais sobre o caso: “Tudo está sendo averiguado e as medidas serão tomadas. É isso que posso dizer a vocês. Publicamente não vou me pronunciar mais. Esse é o primeiro e último pronunciamento que estou fazendo para que vocês não achem que não estou tomando providências, acredito que ajudo mais agindo assim, do que falando”, encerrou.

A agressão

As idas e vindas de Bia Miranda e Samuel Santana, o Gato Preto, ganhou um episódio grave recentemente. Após contar que o relacionamento dos dois chegou ao fim mais uma vez, e que dessa vez não tinha mais volta, a influenciadora afirmou ter sido agredida pelo ex, em um prédio de Alphaville, São Paulo.

“Me ameaçou um monte aqui no WhatsApp e agora parou o carro aqui, acabei de escutar o barulho pela janela e é ele. Vamos ver, né?”, disse ela, antes de relatar que apanhou.

Detalhes da briga

Ainda na postagem, a vice-campeã de A Fazenda 14 detalhou como tudo aconteceu: ““Ele acabou de me bater. Olha aqui como estou [mostrando o cabelo despenteado]. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo”, disparou.

No fundo da gravação, é possível ouvir a voz de Gato Preto: “Vou esperar aqui a polícia”, declarou. Em seguida, Bia Miranda garantiu: “Vai mesmo”.

No fim do vídeo, a neta de Gretchen mostrou uma marca vermelha no pulso e contou que foi enforcada: “Gente, não estou acreditando nisso. Falou que vai pegar a Maysha [filha dos dois, que nasceu no dia 23 de abril e ficou internada por mais de um mês], me enforcou. Quase conseguiu uma desgraça”, encerrou.