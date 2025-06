Na Europa, Hariany reflete sobre pressão para casar e ter filhos

A ex-BBB Hariany Almeida está na Europa, viajando para estudar, especialmente para aprimorar o inglês. Em um bate-papo com seus seguidores na última quinta-feira (6/6), a influenciadora avaliou seus planos dos últimos anos e percebeu que estava se sabotando ao se cobrar por não estar casada e com filhos, apenas porque pessoas da sua faixa etária estão nessa fase. De forma leve, ela compartilhou uma mensagem motivacional com seus seguidores, ao mesmo tempo que refletiu sobre suas escolhas.

“É, gente, chegou a fase em que minha geração tá toda tendo filho. Eu lembro que, quando eu era adolescente, coloquei meta pra idade de quando casar, ter filho. Porque, na minha cabeça, eu iria me casar com 22 anos e teria filho com 26”, começou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Namoro da influenciadora, empresária e ex-BBB Hariany Almeida com o cantor Matheus Vargas chegou ao fim Reprodução Instagram Hariany Almeida Foto/Instagram Hariany Almeida Hariany Almeida Foto/Instagram Hariany se arrepende de procedimento estético Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Então, ela avaliou: “Tô aqui com 27 e nem um marido, nem um filho eu tenho. Mas, assim, eu já casei e tive filho com todos os meus ex-namorados. E hoje em dia eu vi que não compensa se colocar em um lugar só pra atingir aquela meta.”

Segundo Hari, não vale a pena ter pressa e acabar se arrependendo. “Por exemplo, se você tiver pressa pra casar, namorar, às vezes você vai estar dando chance pra uma pessoa que nem merecia. E aí tá lá você, namorando anos e perdendo tempo da sua vida.”

A ex-BBB ainda destacou que não impõe mais regras como fazia no passado. “Hoje eu não quero prazo pra mais nada. Na real, nem sei se quero mais casar e ter filhos. Isso aí o futuro e Deus vão dizer. O importante que quero falar pra vocês é: não se cobrem. Mulheres que passaram da casa dos 25, não desesperem, não. Tamo junto!”, completou.