Na França, Lula será recebido com honrarias e tentará destravar acordo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para a França, na próxima terça-feira (4/6), para uma agenda intensa, que vai envolver homenagens, discussões no âmbito econômico, além da participação em uma conferência para debater a preservação de oceanos.

Na capital, ele receberá uma homenagem da Academia Francesa, instituição semelhante à Academia Brasileira de Letras (ABL). A honraria, considerada rara, é concedida a chefes de Estado e apenas um brasileiro a recebeu: Dom Pedro II.

Ainda em Paris, Lula fará uma visita de Estado, quando ocorrerá uma reunião privada com o presidente francês, Emmanuel Macron, e a assinatura de atos de cooperação. Durante o encontro, é esperado que os líderes discutam o acordo entre Mercosul e União Europeia.

A expectativa é que o pacto seja firmado definitivamente em dezembro, ao término da presidência brasileira no grupo sul-americano. De acordo com o Itamaraty, há um entendimento de que o cenário geopolítico atual favorece a assinatura do acordo.

Viagem à França

Lula passará quase uma semana cumprindo agendas na França. Ele parte de Brasília na terça (3/6) à noite e retorna na segunda-feira seguinte, dia 9/6.

A expectativa é que o petista visite ao menos cinco cidades: Paris, Toulon, Mônaco, Nice e Lyon.

Além da visita de Estado, ao lado de Macron, Lula participa de uma conferência que vai debater a preservação de oceanos.

O presidente ainda deve se reunir com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e participar de um fórum com empresários, a exemplo do que ocorreu em viagens recentes ao Japão, Rússia e China.

Conferência sobre oceanos

Em Nice, o presidente Lula marcará presença na 3ª Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento discute a conservação e o uso sustentável dos oceanos. O chefe do Planalto participará da abertura do encontro, em 9 de julho, que deve reunir cerca de 70 chefes de Estados.

Está prevista a divulgação de uma declaração conjunta sobre a questão dos oceanos. Os países deverão anunciar seus compromissos individuais com a preservação dos mares. No caso do Brasil, será divulgado um plano espacial marinho.

Lula irá acompanhado de uma delegação extensa, conforme expectativa do Itamaraty, que ainda será divulgada. Entre o membros esperados estão os ministros Marina Silva (Meio Ambiente), Frederico Siqueira (Comunicações) e Carlos Fávaro (Agricultura), além do presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), embaixador André Corrêa do Lago, e representantes de organizações da sociedade civil.