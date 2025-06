Na palma da mão: acreanos agora podem acessar cerca de 600 serviços do Estado pelo app Meu AC

O Governo do Estado do Acre realizou o lançamento do aplicativo Meu AC, que conta com mais de 600 serviços do governo estadual em formato digital.

O secretário da Secretaria de Administração do Acre (Sead), Paulo Roberto Correia, explicou sobre algumas funcionalidades do aplicativo.

“Vários programas estão sendo criados e idealizados na nossa Secretaria. Fizemos agora esse ano já compras, contratos. Lançamos o SEI nos municípios que vai digitalizar toda a gestão municipal, o Estado ofereceu isso para os municípios de maneira gratuita e hoje nós estamos sendo brindados com o lançamento do nosso aplicativo que é o resumo do nosso site ac.br. O meu AC vai trazer todos os serviços do Estado dentro desse aplicativo, de maneira centralizada para que o cidadão tenha mais comodidade e mais agilidade na prestação desse serviço”, explicou.

Segundo o secretário, serviços relativos à OCA, postos de saúde, emissão de certos documentos e muitos outros estarão disponíveis diretamente da palma da mão do acreano, por meio dos seus telefones celulares.

Além disso, para o futuro o secretario afirma que planejam aumentar a quantidade de serviços disponíveis.

“A gente quer, dentro desse aplicativo, mostrar qual é a UPA que está sendo menos pressionada para que você possa ter um atendimento mais ágil, isso através de georreferenciamento de GPS. Então essa é uma ideia que nós estamos em tratativa, eu já acredito que esse ano a gente consegue lançar, esse é apenas um exemplo dos vários que a gente tem, eu acredito que traga mais comodidade para a população, é um serviço que vai trazer mais razoabilidade para o atendimento das pessoas”, exemplificou.

O aplicativo já está disponível e pode ser baixado através das lojas de aplicativo app store e play store, tanto para Android quando iOs.