Na Parada LGBT+ de SP, Cariúcha fala de sucesso, trabalho e sintonia com Leo Dias

Cariúcha realizou um show na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo neste domingo (22/6). A 29º edição do evento que ocupou a avenida Paulista contou com 17 trios elétricos no percurso. Este ano, o tema da festa da diversidade foi “Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro”. Em entrevista para Tutu, apresentador do “Camarote da Fofoca” na LeoDias TV, a eterna “garota da laje” falou de diversos assuntos.

No bate-papo, a apresentadora do “Fofocalizando”, do SBT, contou que o público LGBT+ já a acompanha faz 16 anos, mas os héteros demoraram para conhecê-la. “Eu tive todo esse acolhimento da comunidade, que se identificou comigo, com as minhas loucuras, e eu sou muito feliz com esse público. Eu amo demais eles”, ressaltou.

Cariúcha e apresentou na 29º Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, na avenida Paulista Portal LeoDias

Sobre vida pessoal, Cariúcha disse que está solteira e sem intenção de namorar: “Tô a fim de trabalhar, ganhar PIX”. Já em relação à parceria com Leo Dias no comando do “Fofocalizando”, a artista destacou que eles tiveram um match incrível. “A gente se comunica no olhar. O programa começa e, no olhar, eu já sei o que ele quer. Olha como é incrível: eu e o Leo, a gente conversa por olhares. Não precisa nem falar porque eu já sei o que ele tá pensando”, revelou, destacando a sintonia entre os dois.

Antes de partir para a apresentação, Cariúcha avisou que pretende retornar aos palcos com seus shows ainda este ano. Ela também entregou que já recebeu convites para ser musa e rainha no Carnaval, mas tem outros compromissos profissionais na agenda.