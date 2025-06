Na rota de fuga, Zambelli continuou a votar em sessões da Câmara

Em rota para fugir do país, Carla Zambelli (PL-SP) continuou a registrar voto em decisões do plenário da Câmara dos Deputados. Fontes ouvidas pelo Metrópoles indicam que a parlamentar saiu do país em 25 de maio. Nos dias subsequentes, ela continuou a tomar posição nas votações, registrando presença em cinco sessões ocorridas de 26 de maio até a última segunda-feira (2/6).

Parte dos registros ocorreu na sessão de 28 de maio, ocasião em que a sessão ocorria de forma presencial. Segundo a Câmara dos Deputados, no período, Carla Zambelli estava em licença para tratamento de saúde e, portanto, foi permitido que ela votasse remotamente.

“A deputada Carla Zambelli estava de licença para tratamento de saúde (LTS) dos dias 20 a 30 de maio. Nesses dias, em caso de sessões presenciais, o parlamentar em LTS pode marcar presença e votar de forma remota, por meio do aplicativo Infoleg”, frisou a Casa em nota ao Metrópoles.

A reportagem também tentou contato com a equipe da parlamentar licenciada, mas não houve retorno até o momento. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Zambelli foragida

Embora tenha deixado o país em 25 de maio, Zambelli anunciou a decisão somente na última terça-feira (3/6). “Eu queria anunciar que estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. A princípio, buscando um tratamento médico, é um tratamento que eu já fazia aqui [sem especificar o lugar]. Vou pedir afastamento do cargo”, disse a deputada ao canal AuriVerde, no YouTube.

Na ocasião, a parlamentar também afirmou que viajaria à Europa por ter cidadania europeia. A Câmara dos Deputados oficializou, nessa quinta-feira (5/6), a licença da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelo prazo de 127 dias.

Ela deixou o Brasil depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão e à perda do mandato, devido ao seu envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Zambelli é alvo, agora, de um mandado de prisão preventiva e entrou na lista de procurados da Interpol.

Na decisão, que atende pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Alexandre de Moraes considerou que a saída de Zambelli do país tem como objetivo fugir da aplicação da lei.

A então deputada federal em exercício teria deixado o país por meio da Argentina e, de lá, embarcado em voo rumo à Flórida, nos Estados Unidos. Aliados afirmam que, no momento, ela já desembarcou na Itália.