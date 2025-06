Naiara Azevedo aposta em looks feitos de jeans sustentável para a temporada de São João

A cantora Naiara Azevedo apresenta seu quarto projeto voltado à sustentabilidade, reafirmando sua dedicação às causas ambientais e à responsabilidade social. A nova coleção, criada especialmente para os shows de São João, reúne 22 figurinos, que integram o universo criativo da artista, conhecida por defender há anos a moda com propósito e consciência.

Nesta edição, o principal elemento é o jeans sustentável, presente no dia a dia de Naiara. As peças foram confeccionadas com tecidos reaproveitados, que passaram por um processo de reciclagem, e com algodão orgânico certificado pela iniciativa “Sou de Algodão”. O projeto contou também com a colaboração de outra empresa têxtil, que cedeu as sobras de tecido utilizadas na produção dos figurinos. A concepção criativa é assinada por Maris Tavares, stylist da cantora, em parceria com diversos estilistas, responsáveis por peças exclusivas que refletem a identidade de Naiara.

“Sustentabilidade é palavra de ordem hoje em dia. Não se trata só de moda, mas de um estilo de vida, uma escolha consciente que carrego comigo dentro e fora dos palcos. Essa coleção mostra que é possível ser ousada, atual e sustentável ao mesmo tempo. Quero inspirar outras pessoas a repensarem seus hábitos e entenderem que a moda pode caminhar lado a lado com o respeito ao planeta”, afirma Naiara.

A iniciativa se soma a outras ações promovidas pela artista nos últimos anos. Entre elas, estão a homenagem aos animais ameaçados de extinção durante o Carnaval passado, a valorização da força feminina com o tema “Marias do Sertão” no São João de 2024, e a campanha de figurinos artesanais feita no Carnaval deste ano, que destacou o trabalho manual e o consumo consciente.