Namjoon e Taehyung, astros do BTS, são dispensados do serviço militar na Coreia do Sul

Atenção Armys! Para a alegria dos fãs do BTS, Kim Namjoon (RM) e Kim Taehyung (V) foram oficialmente dispensados do exército sul-coreano. Após 18 meses de dedicação ao serviço militar obrigatório, os dois concluíram suas atividades nesta segunda-feira (9/6), cada um em bases diferentes. No X (antigo Twitter), o tema rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do mundo.

O momento reacende as expectativas pelo tão aguardado retorno do grupo, que pode ocorrer ainda em 2025. A Big Hit Music, agência responsável pelo BTS, confirmou a dispensa dos integrantes, que foi celebrada por milhões de fãs ao redor do mundo. Apesar da ausência de cerimônias públicas, o acontecimento reforça os rumores sobre novos projetos musicais.

Namjoon e Taehyung iniciaram sua jornada no serviço militar em dezembro de 2023, alistando-se como soldados em serviço ativo. Na Coreia do Sul, o alistamento é obrigatório para todos os homens entre 18 e 28 anos, com duração média de 18 a 21 meses, salvo algumas exceções. A dispensa de ambos foi acompanhada de mensagens discretas, divulgadas em locais específicos e longe das bases, justamente para evitar aglomerações de fãs.

Comemorando a ocasião, fãs de vários países organizaram eventos virtuais, como transmissões ao vivo no Weverse, demonstrando mais uma vez a força e o alcance global do BTS, mesmo durante o hiato provocado pelo serviço militar.

Como funciona o serviço militar na Coreia do Sul?

O serviço militar sul-coreano é obrigatório e tem duração média de 18 meses para soldados em serviço ativo, podendo chegar a 21 meses em funções como serviço social, caso do integrante Suga. Apesar de a legislação permitir o adiamento do alistamento até os 30 anos para figuras públicas de grande relevância, os membros do BTS optaram por cumprir o dever nacional sem solicitar isenções.

Em 2020, chegou-se a discutir possíveis dispensas para o grupo, devido à sua relevância cultural e econômica. No entanto, o governo descartou essa possibilidade. A decisão dos integrantes de seguir com o alistamento foi vista como uma demonstração de respeito às tradições do país, o que reforçou ainda mais o apoio do público sul-coreano.