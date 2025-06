namorada-de-rodrygo-revela-por-que-se-mudou-para-a-espanha

Bruna Rotta abriu o jogo sobre a recente mudança para a Espanha e revelou o que a motivou a morar no país europeu. A influenciadora namorada Rodrygo, jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

“Porque estou completamente apaixonada! Relacionamento à distância não dá certo. Falei ‘Amo você! Estou indo, amor!’. Foi literalmente isso. É muito melhor você se arrepender de fazer algo do que de não ter feito”, declarou.

Namorada de Rodrygo revela como é se relacionar com jogador de futebol

Namorada de Rodrygo posta foto “proibida” e entrega segredo do jogador

Rodrygo foi bicampeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid

E esteve na final da Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid, clube de Rodrygo

Bruna costuma comparecer aos jogos do Real Madrid

Na sequência, ela comentou que estava morando no Rio de Janeiro e que não tinha motivos para continuar por lá. “Pensei ‘não tenho filho, não tenho nada que me prenda aqui, por que não morar fora do paí?’. E graças a Deus a minha profissão permite que eu me sustente de qualquer lugar do mundo”, completou.

Por fim, ela explicou que não imaginava ficar tanto tempo no país europeu. “Pensei ‘vai ser só uma temporada’. Estou há um ano e meio nesta temporada”, brincou. “Está sendo uma experiência incrível”, legendou.