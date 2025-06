“Não aguentamos mais”: MC Poze relata nova ação da polícia em sua casa

MC Poze do Rodo denunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (5/6) uma nova ação da polícia em sua casa. O artista publicou um texto afirmando estar cansado das constantes abordagens e alegou que o novo alvo das autoridades é a sua esposa, Viviane Noronha.

Na publicação compartilhada nos stories do Instagram, o funkeiro desabafou: “Bom dia, com mais uma visita desses caras, irmão. Não aguentamos mais. Agora eles querem implicar com minha esposa guerreira. Como é que pode? Tá sem nada para fazer? Sobe um morro, porra, vai trocar tiro, irmão. Que isso, sai do nosso pé!”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram MC Poze do Rodo Poze do Rodo – Foto: Reprodução/Internet Reprodução Vivi Noronha e MC Poze do Rodo Instagram Vivi Noronha Reprodução Voltar

Próximo

Poze continuou o desabafo afirmando que o que está ocorrendo com ele é uma perseguição. “Minha família não aguenta mais essa perseguição, que isso! Vocês não têm coração? Vocês não têm família? Pelo amor de Deus, não aguentamos mais! Já provamos, mil e mil vezes, que não tenho nada de errado. Não arrumaram nada comigo, e agora é com a minha esposa? Que loucura é essa!”, disparou o artista.

Poze foi preso na última quinta-feira (29/5), em sua casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante uma investigação que apura seu suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), além da prática de apologia ao crime e ao tráfico de drogas. Na terça-feira (3/6), ele deixou a prisão sob os gritos de manifestantes na porta do presídio.

A esposa do MC, Viviane Noronha, também foi alvo de uma operação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ) nesta terça-feira (3/5). De acordo com informações das autoridades, a influenciadora estaria envolvida em um esquema com o núcleo do Comando Vermelho (CV) responsável pela lavagem de mais de R$ 250 milhões.