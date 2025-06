Não é fake news! “Vale Tudo” aborda a febre dos bebês reborn a partir desta terça-feira

“Vale Tudo” começa a exibir nesta terça-feira, dia 3 de junho, a polêmica trama dos bebês reborn — aqueles bonecos ultrarrealistas que viraram febre nas redes sociais e em grupos de colecionadores. Quando a coluna antecipou em primeira mão que Manuela Dias iria inserir o tema na novela, muita gente duvidou e achou que fosse fake news. Mas não é: a autora de fato aproveitou o boom do assunto na mídia para inserir a pauta em forma de adendo — ou seja, cenas escritas depois que os capítulos principais já haviam sido enviados ao elenco e à produção.

Na primeira cena, Aldeíde (Karine Teles) e Consuêlo (Belize Pombal) aparecem voltando do trabalho. Consuêlo está exausta, dizendo que quer chegar em casa para esticar as pernas. Enquanto isso, uma moça passa empurrando um carrinho de bebê. Aldeíde abre um sorrisão e elogia o suposto neném, encantada com a “fofura”. Depois que a moça vai embora, Consuêlo solta a bomba: “Aldeíde, aquele bebê estava quietinho porque não era uma criança de verdade!”.

Aldeíde fica chocada: “Como não?”. Consuêlo explica que é um bebê reborn, e Aldeíde fica curiosíssima. “É um boneco bem realista, igualzinho a bebê de verdade!”, ela comenta, admirada.

Consuêlo completa que tem gente fazendo até enxoval e levando o boneco ao médico. Aldeíde acha a ideia ótima: “Cuida quando quer e, quando não quer, bota dentro do armário. É bom”.

A trama avança no capítulo de quarta-feira, dia 4 de junho, quando Aldeíde aparece assistindo a um vídeo de parto de bebê reborn no computador. Ela fica emocionada: “Vai nascer, vai nascer… Ai, me emocionei, juro. Que fofooo! Olha, Audálio. Acho que eu vou morrer de tanta fofura”.

Poliana, ao lado, estranha a cena: “Fazer parto de boneco fingindo que é criança de verdade? Troço esquisito”. Aldeíde defende a prática: “E qual é o problema? A moça está fazendo mal a alguém? Está atrapalhando a vida dos outros? Então deixa ela!”.

Poliana não se convence e questiona: “Você não vai me inventar de comprar um troço desse, né, Aldeíde?”. E ela rebate: “Por que não? Se o dinheiro é meu!”. Ela entra em um site para ver o preço dos bonecos e leva um susto: “Credo, é muito caro! Será que esse é o preço de uma só ou de gêmeos?”.

A trama dos bebês reborn promete render discussões e memes, além de abrir espaço para questionamentos sobre consumo, afeto e os limites entre o real e o imaginário. “Vale Tudo” mostra mais uma vez por que é uma das novelas mais comentadas do momento, agora antenada com o que bomba nas redes sociais.