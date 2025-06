Nasa nega qualquer vínculo com brasileira que diz ser astronauta

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) afirmou ao Metrópoles que a mineira de Contagem, Laysa Peixoto, de 22 anos, não tem vínculos com a instituição. A moça viralizou na internet após afirmar ter sido selecionada para “se tornar astronauta de carreira” para atuar em voos espaciais e que havia terminado o treinamento de astronauta pela Nasa em 2022.

“Esta pessoa não é funcionária da Nasa, pesquisadora principal ou candidata a astronauta. O Programa L’Space é um workshop para estudantes – não é um estágio ou emprego na Nasa. Seria inapropriado alegar afiliação à Nasa como parte dessa oportunidade”, afirmou a instituição.

Laysa disse, nas redes, que fará em 2029 o suposto voo inaugural da Titans Space, empresa que não possui licença do órgão norte-americano responsável por voos espaciais tripulados.

A Titans confirma a participação de Laysa, no entanto, a brasileira não consta entre os listados no site da empresa como membro da suposta equipe técnica de astronautas anunciados na missão para 2029. A companhia oferece viagens para “turistas espaciais” com valor a partir de US$ 1 milhão.

“A agência também não é afiliada à missão espacial Titans”, destacou a Nasa.

Leia também

A jovem também disse ser estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e afirma em uma rede social profissional que faz mestrado em Aplicação de Computação e Física Quântica na Universidade Columbia, em Nova York.

No entanto, ao Metrópoles, a Universidade Columbia disse “em referência à sua consulta sobre Laysa Peixoto Sena Lage, não consigo localizar nenhuma informação sobre esse indivíduo em nossos registros”.

A UFMG informou que jovem foi desligada da instituição depois que deixou de se matricular para o segundo período letivo de 2023 do curso de física.