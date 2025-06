Nasce filho do jogador Richarlison; nome rouba a cena

Bem-vindo ao mundo! O final de semana foi especial na vida do jogador de futebol Richarlison e da mulher dele, Amanda Araújo, que celebraram a chegada a chegada do primeiro herdeiro do casal.

A influenciadora digital deu à luz ao filho do atacante da Seleção Brasileira na tarde deste último domingo, dia 15 de junho.

O garotinho, chamado de Richarlison Jr., nasceu saudável e cercado de carinho e ternura, como anunciaram os pais em seus respectivos perfis nas redes sociais.

A notícia virou alvo de comemorações, mensagens de felicitações e algumas alfinetadas, já que a criança recebeu o mesmo nome do esportista e nasceu muito parecida com ele, conforme as primeiras imagens compartilhadas na web.

Com quantos quilos ele nasceu?

“Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura”, escreveram Richarlison e Amanda na internet. Alguns dias antes do nascimento, Amanda confirmou que não planejava que o parto ocorresse na Inglaterra, onde o amado joga pelo Tottenham. Em vez disso, o menino nasceu no Brasil, na cidade de Maringá, no Paraná.

O que falaram da criança na web?

“Podia ser outro nome né hahahahaha Mas será muito feliz, felicidades para a família toda”, escreveu uma pessoa no Instagram.

“Nem precisa de DNA o menino é a cara do pai, Deus abençoe, seja bem-vindo pequeno”, observou mais um sobre o herdeiro do craque do futebol.

“Meu Deus hahahahaha. Gente a mulher tirou xerox! Olha esse nariz do papai!”, brincou mais uma fã ao ver os cliques do bebê com os pais famosos.

“Lindeza, o nariz igual, igual mesmo ao do pai, tadinho hahahahaha, mas espero que seja muito saudável e feliz, parabéns para o jogador e a mulher dele, deus ABENÇÕE!”, publicou mais um.