natanzinho-lima-comemora-parceria-musical-no-arrocha-com-lucas-aboiador

Sucesso no arrocha, Natanzinho Lima celebrou a recente parceria com o cantor Lucas Aboiador. Juntos, eles gravaram o clipe da música “Ninho” e, em entrevista concedida a Netto Motta, do portal LeoDias, Natanzinho compartilhou detalhes sobre o convite para a colaboração. “É uma música muito maravilhosa”, elogiou o artista, ressaltando o talento que enxergou em Lucas. Além de falar sobre a produção, Natanzinho também comentou sobre o papel que desempenha como inspiração para o público, especialmente o infantil, destacando a responsabilidade de ser um exemplo positivo.

“Rapaz, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao convite do Lucas Aboiador aí. É um menino que eu já acompanhava há muito tempo, ele já havia gravado música com o [Wesley] Safadão. Um menino que é explodido no Brasil inteiro”, declarou Natanzinho.

Em seguida, ele explicou como aconteceu o convite e como aceitou prontamente. “Ele chegou no meu camarim e disse: ‘Eu tenho uma música pra gente gravar.’ Eu disse: ‘Tem certeza?’ É uma música muito maravilhosa”, completou.

Também na entrevista, Lucas Aboiador comentou a respeito desse feat de sucesso: “Rapaz, como eu disse, eu e Natanzinho nos conhecemos em um show em Alagoas, e a gente tocou junto. Ele é um cara que já vinha de um momento muito grande, muito foda. E eu me admirei muito com o jeito que ele tava. Ele chegou lá, ficou olhando o meu show, assistiu ao meu show, e eu falei: ‘Caramba, o cara está num momento desse e tem uma humildade’.”

Lucas ainda destacou o quanto é fã dos amigos: “Virei muito fã. Dois caras que eu sou fã: o Mano Walter, meu padrinho, e o Natanzinho Lima, que é foda demais. Vocês têm que conhecer esse ser humano. […] Sou fã não, sou babão”, completou com bom humor.