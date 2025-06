nations-league:-portugal-enfrenta-alemanha-em-busca-de-encerrar-jejum-de-25-anos

Nesta quarta-feira (4/6), as semifinais da UEFA Nations League serão realizadas. O primeiro duelo será entre Alemanha e Portugal, na Allianz Arena, em Munique, com transmissão do Sportv, Espn e Disney+. A outra semifinal, que acontece na próxima quinta-feira (5/6), será entre Espanha e França.

O palco da partida desta quarta traz boas memórias para três portugueses: Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, que foram campeões da Uefa Champions League no último sábado (31/5) pelo Paris Saint-Germain. Na ocasião, o clube francês derrotou a Inter de Milão-ITA pelo placar de 5 a 0.

No entanto, para a torcida portuguesa, o estádio não traz boas recordações, em 2021 os alemães venceram por 4 a 2 na fase de grupos da Eurocopa.

A seleção de Portugal busca encerrar um jejum de 25 anos sem vitória sobre os alemães. Nas últimas cinco partidas, a seleção da alemã encerrou todas as disputas com vitórias. Veja:

Alemanha 3×1 Portugal – Disputa do 3º lugar (Copa do Mundo de 2006)

Portugal 2×3 Alemanha – Quartas de final (Eurocopa 2008)

Alemanha 1×0 Portugal – Fase de grupos (Eurocopa 2012)

Alemanha 4×0 Portugal – Fase de grupos (Copa do Mundo de 2014)

Portugal 2×4 Alemanha – Fase de grupos (Eurocopa 2021)

Agora, o plantel de Cristiano Rolando e seus companheiros entram em campo com um novo animo após três titulares terem vencido a Champions League — principal torneio de clubes da Europa — além disso, o time do técnico espanhol Roberto Martínez busca reviver momentos de glória da década de 2010. O bicampeonato da Nations League é o principal objetivo.