Nattan entrega nome de bebê com Rafa Kalimann e explica homenagem

A influenciadora Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram no começo da semana que serão pais pela primeira vez. Apesar da gestação ainda estar no início, o artista já escolheu o nome da criança caso ela seja uma menina: Zuza. Ele explicou que essa é uma homenagem a avó, uma das responsáveis por sua criação, e um pedido da própria companheira.

Nattan foi uma das atrações da Festa do Peão de Americana, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (6/6) e falou sobre a alegria de ser pai de primeira viagem.

“Mágico”

“Tô muito feliz, realizado. É um momento muito mágico. De 1, 2 anos atrás pra cá, eu vim amadurecendo bastante. Deus me preparou justamente pra esse momento. Rafa, mulher especial demais. Início de construir uma família. Estamos muito felizes…só agradecer”, disse o cantor em entrevista ao colunista Léo Dias.

O cantor também aproveitou a oportunidade para explicar o motivo de ter escolhido o nome Zuza, caso a criança com Rafa Kalimann seja uma menina. O artista disse que foi criado pela mãe e pela avó, Josefina, chamada de Zuza pelos familiares. Por isso, essa é uma forma de homenagem à ela.

Homenagem

Segundo Nattan, esse foi um pedido da própria Rafa. “Minha vó que me ensinou tudo, a ler, a escrever, ela fez parte da minha vida e com certeza quero homenageá-la se for menina. A Rafa que pediu isso, acredita. Ela tava comigo quando a gente foi enterrar a minha avó há mais ou menos um mês… mas ninguém sabe se é menino ou menina”, explicou ele.

Rafa Kalimann e Nattan anunciaram a primeira gravidez na última terça-feira (3/6). Nas redes sociais, a atriz postou um vídeo em que aparece entregando ao artista uma carta simbólica escrita em nome do futuro filho, revelando a novidade da gravidez.