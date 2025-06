Nattan explica conselho que recebeu do irmão de Rafa Kalimann no chá revelação do casal

Nattanzinho encerrou o Pararraiá 2025 em grande estilo e reuniu mais de 150 mil pessoas no evento que é considerado o maior São João da Amazônia, neste domingo (15/6). Na oportunidade, o cantor conversou com a repórter Jussara Avila, do portal LeoDias e comentou a nova fase como pai de menina. Além disso, o artista explicou o conselho que recebeu de Renato Fernandes, irmão de Kalimann, durante o chá revelação da primeira filha do casal.

Nattan adiantou que Zuza ganhará homenagem em forma de música: “Já fiz três músicas para Rafa. Mas para Zuza vou fazer também, com certeza. Eu fico cantando na barriga dela já”, disse ele.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Nattan se apresentou no Bumba Meu São João. Reprodução: portal LeoDias Renato Fernandes, Rafa Kalimann e Nattan Reprodução / Instagram Nattan e Rafa Kalimann Rafa Kalimann e Nattanzinho – Foto: Reprodução/Surubaum Nattanzinho e Rafa Kalimann – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

“Eu tenho certeza que vou ser um pai muito ciumento. O que a Rafa mais fala é que vou pagar meus pecados. Mas eu tenho certeza que eu vou viver os melhores momentos da minha vida ao lado da Rafa e da Zuza. O início da nossa família vai ser lindo”, completou o cantor.

Nattanzinho aproveitou para explicar sobre um vídeo que circulou nas redes sociais, em que aparece recebendo um conselho especial do cunhado para que “honre” a atriz, ainda mais que o bebê que ela está esperando.

“O Renato é um cara muito especial, desde o início com a Rafa sempre um cara muito legal e é muito parecido comigo. É brincalhão e a gente se dá muito bem. Nesse momento [do vídeo] a Marcela, que é irmã da Rafa – não é de sangue, mas é de consideração – fez um texto para falar se era menina ou menino. E jogou a bola para o Renato para ele falar aquelas palavras”, contou ele.

Nattaz descartou qualquer tipo de desconforto com o cunhado: “Ele falou primeiro direcionado para a Rafa, depois para mim. Disse sobre a árvore e o fruto – baseado em uma passagem da bíblia – onde você tem que zelar muito a árvore, porque é de lá que vem o fruto, mas também cuidar do fruto. Até porque são amores diferentes. O amor pela arvore e o fruto, faz referência a Zuza e a Rafa e com certeza o Nattan está para cuidar das duas”, garantiu o papai do ano.