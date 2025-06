Nattan fala pela 1ª vez sobre filho com Rafa Kalimann: “A gente tá muito feliz”

Nattan apareceu nos stories para comentar a novidade: a gravidez da namorada, Rafa Kalimann. O cantor não escondeu sua felicidade nessa nova fase da vida, em que será pai pela primeira vez. Aproveitando o assunto, ele comentou sobre as sugestões de nomes para o bebê, ressaltando que ele e a atriz se divertiram muito com as ideias dos fãs e seguidores nesta quarta–feira (4/6).

“E aí, gente! Tô passando aqui só para agradecer a todo mundo por todas as mensagens. A gente se divertiu muito, riu muito com tudo”, contou, bem-humorado. “O pessoal falando aí de Zuza, e que, se fosse homem, ia ser Cazuza… E todo mundo torcendo para ser homem… Mas a gente tá muito feliz”, declarou.

Nattan Reprodução: Instagram Nattan e Rafa Kalimann Reprodução: Instagram

Aproveitando a oportunidade, Nattan agradeceu o apoio e as felicitações que o casal recebeu. “A gente se sentiu muito abraçado”, disse o cantor.

Em seguida, ele comentou sobre os famosos “desejos de grávida” e foi sincero: “Estamos muito felizes… tirando a parte que começou a querer desejar as coisas. Mulher já pede muito, né? […] Grávida usa disso o tempo inteiro!”. Aos risos, ele completou: “Eu acho que o desejo da mulher vem lá para o quarto mês, quinto mês… Aí, sim, ela começa a desejar, né? Eu acho que ela já tá usando disso. Não pode!”.

Para completar, no feed, o cantor mostrou sua nova rotina: ir ao mercado comprar fraldas. “Zuza ou Cazuza? Dando início a novos hábitos”, escreveu, arrancando risadas dos seguidores.

O anúncio da gravidez aconteceu na última terça-feira (3/6), por meio de um vídeo bem emocionante. Rafa também postou a primeira foto exibindo a barriguinha. O sexo do bebê ainda não foi revelado.