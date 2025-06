Nattanzinho defende mistura de gêneros musicais em eventos sertanejos e de São João 

Nattanzinho se apresentou na Festa do Peão de Americana 2025, evento que vive uma nova fase com o patrocínio da cerveja Petra, que ocorreu em São Paulo, na última sexta-feira (6/6). A apresentação foi mais uma das vezes que o forró marcou presença num território que era exclusivamente do sertanejo. Com o titular do portal, Leo Dias, o artista refletiu sobre o tema.

“Saindo lá de Tianguá, interior do Ceará, cantando nos barzinhos, só Deus mesmo, tá aqui nesse palco. Todos os rodeios do Brasil a gente tá participando…pra mim tá sendo uma experiência surreal. Eu sinto desde o primeiro minuto até o final….chamo gente no palco, brinco, tá sendo maior experiência. Vou tá em Barretos, no palco principal”.

A 70ª edição, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos está marcada para o final do mês de agosto e quando o cantor soube da sua participação, logo compartilhou um vídeo em uma rede social para falar da importância dessa união dos gêneros musicais e comentou na entrevista:

“É o maior palco que todo mundo que sonha em cantar sertanejo quer tá lá [em Barretos]. Imagine pra gente, sabe. Forró que veio do nordeste…eu falei é muito importante as oportunidades que a galera do sertanejo abrem pra gente tá lá, mostrando a cultura, trabalho,…to muito feliz e é por isso que quando tem outro cantor sertanejo [em festa de São João] e eu falo tem que deixar cantar mesmo.”

Ele defendeu a ideia porque os rodeios dão oportunidade para o forró. Ele acreditou que essa parceria serve para levar a arte regional para longe cada vez mais: “Obrigada galera do sertanejo. To aqui pra abraçar vocês, então me abraça”, agradeceu ele.

Outros artistas que estavam no Peão de Americana foram os amigos de Nattan, Henrique e Juliano. Nattanzinho disse que recentemente esteve na casa de um deles e achou a cadela que presenteou, se desenvolvendo bem e brincou:

“Eu tentei levar de volta. Ele colocou cinco seguranças pra não deixar levar. Toda vez que a gente se encontra é essa resenha, brincadeira, com certeza sempre eu to aqui. Acabou o show lá e eles vem aqui e a gente começa a conversar, trocar ideia. Os caras tem energia muito foda.”