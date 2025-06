Náuas Combat arrecadará alimentos para doação durante competição na ExpoAcre Juruá

Cruzeiro do Sul se prepara para mais uma grande noite de artes marciais com a realização de mais uma edição do Náuas Combat, que acontece na próxima quinta-feira, 3 de julho, na Arena do Juruá, a partir das 19h30. O evento integra a programação oficial da 20ª ExpoAcre Juruá e contará com entrada solidária: o público deve doar dois quilos de alimento não perecível para ter acesso à arena.

o idealizador e organizador do evento, Márcio Morais, destacou que esta será a quarta edição do Náuas Combat realizada em parceria com o Governo do Estado durante a feira agropecuária. A expectativa é de casa cheia e combates de alto nível.

“A luta principal será entre um atleta da Venezuela e o acreano Deusmar Júnior, representante de Cruzeiro do Sul. Também teremos confrontos com atletas de Tarauacá, Feijó, Rio Branco e nomes já consagrados da cidade, como o experiente Marcos Silva”, explicou Morais.

Ingressos solidários vão beneficiar famílias carentes

Além de valorizar o esporte, o evento mantém sua proposta social. Os alimentos arrecadados com os ingressos serão destinados à formação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Até o momento, já foram formadas 50 cestas, mas a meta da organização é alcançar 100 até o dia do evento.

“Mais do que esporte, o Náuas Combat é um ato de solidariedade. Queremos levar entretenimento e também contribuir com quem mais precisa. A arrecadação de alimentos é uma maneira de retribuir à comunidade”, reforçou o organizador.

Para evitar filas no dia do evento, a troca antecipada dos alimentos por ingressos já pode ser feita na loja Cravo e Canela, localizada no shopping de Cruzeiro do Sul.

Noite promete lutas intensas e grandes nomes do MMA regional

Com previsão de combates intensos, a edição promete um verdadeiro espetáculo de nocautes, finalizações e decisões técnicas, reunindo atletas locais, regionais e até internacionais.

“Vai ser um verdadeiro show de artes marciais, com grandes nomes da cidade, da região e até de fora do Brasil. Quem prestigiar, certamente sairá satisfeito”, concluiu Márcio Morais.

A realização do Náuas Combat durante a 20ª ExpoAcre Juruá reforça o espaço das artes marciais na programação cultural e esportiva da feira, promovendo entretenimento, valorização de talentos e solidariedade.