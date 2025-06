Navio com 800 carros elétricos pega fogo e é abandonado no Pacífico

Na última terça-feira (3), um navio, com 800 carros elétricos, pegou fogo, forçando a evacuação da tripulação, e acabou sendo abandonado no meio do Pacífico. O Morning Midas transportava cerca de 3 mil veículos, sendo 800 carros elétricos.

Segundo a Bloomberg, o fogo começou em um dos decks do navio, de acordo com a Zodiac Maritime, responsável pela gestão do cargueiro. Apesar de tentativas iniciais de combate às chamas, a situação rapidamente se agravou, levando à evacuação de todos os 22 membros da tripulação pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Eles foram transferidos para um navio mercante nas proximidades.

A situação gerou preocupações sobre a segurança do transporte de veículos elétricos (EVs). A empresa gestora não sabe o que fará com o navio e a carga destruída.