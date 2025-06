NBA em clima de decisão! Thunder pode conquistar o título nesta quinta; veja onde assistir

A final da NBA 2025 pode ter seu capítulo final nesta quinta-feira (19/6)! O Oklahoma City Thunder entra em quadra contra o Indiana Pacers no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, para o Jogo 6 das Finais, com uma vitória de distância do tão sonhado título da liga.

Com cinco jogos eletrizantes até aqui, a expectativa é de mais uma partida intensa. Ambas as equipes seguem com força total, mantendo os quintetos principais usados desde as finais de conferência.

📺 Onde assistir ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo a partir das 21h30 (horário de Brasília) pelos canais Band, ESPN e também pelo NBA League Pass, para quem acompanha via streaming.

🔥 Será que o Thunder fecha a série e levanta o troféu, ou os Pacers vão forçar o Jogo 7?

A resposta vem logo mais em mais um confronto histórico das Finais da NBA!

📎 Leia a matéria original no The Playoffs