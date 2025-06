NBA: ex-astro dos Lakers é despejado de apartamento por dívidas

Bicampeão da NBA pelo Lakers, Lamar Odom foi despejado do apartamento em que morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. O ex-jogador foi acusado de acumular três meses de aluguel atrasado.

Segundo o jornal americano New York Post, o senhorio do imóvel que Odom ocupava moveu uma ação de 45 mil dólares (cerca de R$ 255 mil na cotação atual), equivalente ao aluguel atrasado.

A não quitação do valor devido levou à ordem de desocupação do local. De acordo com a empresa responsável pela cobrança, o ex-atleta foi notificado a regularizar a dívida em três dias, o que não foi feito. O apartamento alugado por Odom custava cerca de 500 dólares por dia (R$ 2.820).

Com dois títulos da NBA no currículo, ambos com a camisa do Los Angeles Lakers (2009 e 2010), Lamar Odom ainda passou por outras equipes tradicionais do basquete americano, como Los Angeles Clippers, Miami Heat e Dallas Mavericks. Ele também atuou na liga da Espanha, pelo Baskonia.

Odom se aposentou das quadras em 2014, e atualmente se dedica ao setor de criptomoedas. Em 2013, iniciou os trâmites do divórcio com a influenciadora americana Khloé Kardashian.

Em 2015, Lamar Odom teve overdose quase fatal, o deixando em coma e provocando seis ataques cardíacos e 12 derrames.