NBA: Kevin Durant é trocado pelo Phoenix Suns para o Houston Rockets

Kevin Durant defenderá a quinta equipe diferente na NBA. O jogador, que teve temporada abaixo no Phoenix Suns, foi envolvido em troca com o Houston Rockets. A informação é do jornal The Athletic.

Durant receberá 54,7 milhões de dólares na próxima temporada. Com um ano de contrato, o veterano de 36 anos tem a opção de renovar por mais duas temporadas. Valor chegaria a 122 milhões de dólares.

Houston Rockets foi o segundo colocado da Conferência Oeste, com 52 vitórias e 30 derrotas, mas foi eliminado pelo Golden State Warriors na primeira rodada dos playoffs.