NBA no Brasil: executivo da liga fala sobre possível jogo “em breve”

Às vésperas das Finais da NBA, o vice-comissário da liga Mark Tatum deu uma coletiva de imprensa para tratar sobre diversos assuntos. Assim, na ocasião Tatum também falou sobre a relação da NBA no Brasil. Segundo ele, existe a possibilidade de um jogo nos próximos anos, mas antes alguns obstáculos precisam ser resolvidos, como a falta de uma arena capacitada.

“Já jogamos no Rio, temos neste ano a NBA House retornando para São Paulo, o nível de interesse no Brasil na NBA está maior do que nunca. Em algum ponto, em um futuro não tão distante, vamos retornar com potenciais jogos no Brasil”, disse Tatum.

Além disso, o executivo da liga explicou que durante sua passagem pelo Brasil há algumas semanas tratou sobre o assunto. Segundo ele disse para o governo do Estado de São Paulo, “não há uma arena de elite” na cidade. Por fim, disse que quando não existir mais o problema estrutural, a NBA estará em São Paulo e potencialmente retornará para o Rio de Janeiro também.

