nbb:-minas-vence-franca-fora-de-casa-e-garante-vantagem-na-final

A equipe do Minas conseguiu uma grande vitória nesse sábado (7/6). Os mineiros venceram o Franca por 69 x 65 no Ginásio Pedrocão, em Franca–SP, pelo primeiro jogo das finais do Novo Basquete Brasil (NBB).

O resultado coloca o Minas em vantagem na série da decisão. Basta vencer as próximas duas partidas, que serão realizadas em Belo Horizonte, para o time mineiro conquistar o título inédito.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Minas venceu por 69 x 65 o primeiro jogo da final do NBB

Yuri Reuters/LNB 2 de 3

Didi Louzada, do Franca, foi o cestinha da partida.

Yuri Reuters/LNB 3 de 3

Minas precisa vencer os dois próximos jogos para conquistar título inédito.

Yuri Reuters/LNB

Leia também

O cestinha da partida foi Didi Louzada, do Franca, com 23 pontos. Ter o maior pontuador do primeiro jogo e o equilíbrio do confronto contra o Minas servem de alento para a equipe do interior paulista, que busca o tetracampeonato.

Vale lembrar que o Minas foi o líder geral da fase de classificação, com 63 pontos, enquanto o Franca conseguiu a vaga no mata-mata ao ficar na 3ª posição, com 59.

Confira o calendário das finais do NBB: