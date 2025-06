Nelson Rubens é suspenso da RedeTV! após denúncias de assédio nos bastidores do TV Fama

O veterano apresentador Nelson Rubens foi suspenso pela RedeTV! após o acúmulo de denúncias de assédio moral e conduta inapropriada nos bastidores do programa TV Fama. A decisão veio à tona nesta quarta-feira (18/6) e foi revelada pelo portal Notícias da TV.

Segundo relatos, Nelson teria adotado comportamentos recorrentes de desrespeito com maquiadores, camareiras, produtores, técnicos e colegas de equipe, incluindo gritos e falas agressivas. Fontes da produção disseram que ele “trata as pessoas como lixo”, e que as queixas contra sua conduta vinham sendo registradas há mais de um ano no setor de Recursos Humanos da emissora.

🤐 RedeTV! evita comentar

Procurada pela imprensa, a emissora informou que “não comenta casos de compliance”, mantendo o silêncio oficial sobre o afastamento.

📺 Fora do ar até o fim da semana

A suspensão será válida até o final desta semana, e Nelson Rubens está fora da apresentação ao vivo do programa nesta sexta-feira (20/6), além de estar ausente na gravação do conteúdo previsto para ir ao ar no sábado (21/6).

Na última terça-feira (17/6), o TV Fama foi comandado apenas por Leão Lobo e Flávia Noronha, que dividem o palco com Nelson nas edições regulares. A grade do programa também sofreu alterações esta semana devido à transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

O TV Fama costuma ser exibido às segundas, terças, quintas e sábados, no horário das 21h30 às 22h45, mas teve edições canceladas na quarta e quinta-feira desta semana.

A suspensão de Nelson Rubens marca uma mudança de postura da RedeTV! diante de denúncias internas, reforçando a pressão por ambientes de trabalho mais respeitosos nos bastidores da televisão brasileira.

Por Redação ContilNet | Com informações do portal Metrópoles