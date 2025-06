Nem alecrim e hortelã: veja qual erva popular ajuda a saúde do coração

Em busca de práticas mais saudáveis, muitas pessoas plantam ervas, temperos e vegetais em casa para garantir alimentos sempre frescos e livres de agrotóxicos. Entre as plantas mais cultivadas, está o tomilho (Thymus vulgaris). Considerada uma planta medicinal da família Lamiaceae, a erva popular traz vários benefícios, como vantagens para a saúde cardiovascular.

Em entrevista anterior ao Metrópoles, a nutricionista Laís Argolo, do Centro Terapêutico Máximo Ravenna, explicou que os temperos naturais são ricos em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Segundo a especialista, o consumo diário desses temperos também colabora para a digestão, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares e otimiza o metabolismo.

O cultivo do tomilho é comum devido a sua fácil adaptabilidade em diferentes ambientes, resistindo bem à seca e ao calor. A planta pode ser cultivada em canteiros, hortas ou vasos, necessitando de seis horas de sol por dia. Ela deve ser regada apenas quando o solo estiver seco.

Benefícios do tomilho

Ação antioxidante e anti-inflamatória: devido a presença de terpenóides, como o carvacrol e o timol, o tomilho tem ação antioxidante e anti-inflamatória.

devido a presença de terpenóides, como o carvacrol e o timol, o tomilho tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Melhora da saúde bucal: o timol presente na erva aromática também combate bactérias que causam cáries e doenças nas gengivas.

o timol presente na erva aromática também combate bactérias que causam cáries e doenças nas gengivas. Alivia tosses: a ação expectorante e anti-inflamatória da planta relaxa os músculos das vias aéreas, facilita a respiração e reduz a produção de muco.

a ação expectorante e anti-inflamatória da planta relaxa os músculos das vias aéreas, facilita a respiração e reduz a produção de muco. Ação antifúngica: o timol e o carvacrol combatem fungos, especialmente em forma de óleo essencial.

Como o tomilho protege a saúde do coração

Os terpenóides presentes no tomilho garantem uma ação antioxidante potente ao tempero, reduzindo danos causados pelos radicais livres, ajudando na manutenção de vasos sanguíneos e prevenindo doenças cardiovasculares comuns, como infarto e derrame.

O tomilho é uma erva aromática saudável

Para aproveitar os benefícios do tomilho para a saúde do coração, é essencial aliar seu consumo a uma boa rotina alimentar e a prática regular de exercícios físicos. O acompanhamento com um profissional de saúde também é importante.

“As propriedades das plantas são muito valiosas para a saúde, pois elas agem de forma natural no organismo e, raramente, causam efeitos colaterais”, explicou o professor de fitoterapia na Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, Daniel Alan Costa, da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), em entrevista anterior ao Metrópoles.

Como cultivar o tomilho em casa

Para plantar o tomilho em casa, é necessário utilizar sementes ou mudas. O solo para o plantio deve ser leve e bem drenado, evitando o uso de areia grossa ou argila. Caso opte por sementes, plante a erva em buracos rasos, cobrindo com terra fina e regando bem. A germinação leva cerca de 20 dias. Já no caso de mudas, é necessário remover as folhas da base e o plantio deve ser feito no solo e de forma manual.

