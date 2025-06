neymar-e-cristiano-ronaldo-no-fluminense?-presidente-explica-sondagem-do-clube

O Fluminense tentou a contratação de Neymar Jr. e sondou Cristiano Ronaldo para a disputa do Mundial de Clubes. Mário Bittencourt, presidente do clube, confirmou as tratativas com o Santos e com empresários ligados ao jogador português.

A ideia do mandatário não era tirar o craque Nay do Peixe, e sim firmar uma parceria com o clube, válida exclusivamente para o torneio internacional. O camisa 10 agradeceu o contato, mas afirmou que irá usar o período para se preparar fisicamente. Já as conversas com Cristiano, que está de saída do Al-Nassr, travaram em seus representantes pela falta de interesse dele em jogar no Brasil.

Ao podcast “Setor Sul”, o presidente do Fluminense detalhou ambas negociações. A contratação de Neymar passou por Renato Gaúcho, que aprovou e fez o primeiro contato: “Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai. Antes, liguei para o presidente do Santos. Disse que queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial”, iniciou.

“Seria uma coisa de o Fluminense com o Santos. Se ele continuar no Santos, seria o momento que ele não iria jogar no Santos e estaria representando a gente no Mundial com o Fluminense. As diretorias são amigas […] Ontem, no final da tarde, Neymar me mostrou tudo que eu já achava. Ele foi de uma educação. Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se condicionar. O projeto é usar a parada para se recondicionar”.

E Cristiano Ronaldo?

Mário ressaltou que se tratou apenas de uma sondagem, não tendo evoluído para a condição de negociação. De acordo com o mandatário do Tricolor, a ideia também era atraí-lo para disputar o Mundial, que começa em 14 de junho. “Eu tenho uma relação, que não é próxima, mas eu ligo e me atende, com o Jorge Mendes, que foi o empresário do Cristiano Ronaldo a vida inteira, hoje não é”.

“O empresário do André também é muito amigo do Jorge. Falei com esse empresário para saber o que ele achava dessa possibilidade. É tudo projeto. Liguei para ele e queria saber se existe alguma possibilidade de o Cristiano Ronaldo jogar o Mundial de Clubes”, contou.

No entanto, as conversas travaram pela falta de interesse do português em jogar no futebol brasileiro, além da violência do Rio de Janeiro: “Ele foi muito claro comigo e disse que não tem interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro. Falei que o Fluminense tem as cores da bandeira de Portugal, seria legal jogar no Brasil, seria um sonho para a nossa torcida. Dizer que a gente colocou proposta na mesa (não foi). Eu ouvi de alguns jogadores que o que está assustando é a preocupação com a violência do Rio de Janeiro. A questão do atleta do Flamengo, do Rossi, mexeu bastante com as famílias dos jogadores”.

Na madrugada de 8 de maio, o carro do goleiro rubro-negro foi atingido por tiros durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela, no Rio. O carro do atleta era blindado e ninguém se feriu. A delegação tinha desembarcado no Aeroporto Internacional do Rio após o retorno da Argentina, onde o Flamengo enfrentou o Central Córdoba.