Neymar e Mbappé parabenizam PSG pelo título da Champions. Confira

Neymar e Mbappé deixaram o PSG sem a tão sonhada conquista do troféu da Champions League. Nesse sábado (31/5), após 54 anos de espera e com um elenco mais modesto que o dos craques, há alguns anos atrás, o time parisiense foi campeão da principal competição europeia de clubes. Nas redes sociais, o brasileiro e o francês parabenizaram a equipe pela conquista.

Mbappé, que defendeu o PSG por sete temporadas, publicou um vídeo oficial da taça da Champions League e parabenizou a equipe pela conquista. O atacante francês deixou o time parisiense em 2024, rumo ao Real Madrid.

Já Neymar compartilhou o registro de Marquinhos, companheiro de Seleção, levantando a taça. O brasileiro jogou no PSG por seis anos e chegou perto de conquistar o tão sonhado título da Champions, em 2020.

Goleada histórica

A espera acabou e o PSG conquistou a primeira Champions League da história da equipe francesa. O time bateu a Inter de Milão por 5 x 0 e levantou a orelhuda, neste sábado (31/5), em Munique. A vitória marcou a maior goleada da história de uma final da competição europeia.

Hakimi, Doué duas vezes, Kvaratskhelia e Mayulu marcaram os tentos da goleada do PSG. O triunfo do PSG superou a conquista do Milan sobre o Barcelona, por 4 x 0, em 1994. A vitória do time italiano havia marcado o título com placar mais elástico da história da Champions League até então.