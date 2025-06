Neymar voltará a jogar na Vila Belmiro, nesta terça-feira (17/6), mas ainda não será pelo Santos. O craque organizou uma partida comemorativa às 19h e contará com amigos do camisa 10 do Peixe.

A partida contará com jogadores, em atividade e aposentados, como Lucas Paquetá, Diego Tardelli, Zé Roberto, Arthur Melo e Leo. Além deles, influenciadores e cantores como MC Livinho, Pablo Marçal, Maumau e Luva de Pedreiro também estarão presentes. O jogo será fechado ao público. Somente amigos e convidados terão acesso. A renda será revertida para o Instituto Neymar Jr., associação civil sem fins lucrativos. Onde assistir A partida comemorativa, organizada por Neymar, será transmitida pelo Youtube (Flow). Veja a lista dos convidados: Lucas Paquetá

Gordão da XJ

Zé Roberto

Arthur Melo

João Basso

MC Daniel

MC Livinho

Renato Cariani

Pablo Marçal

Tirulipa

Marcos Paulo

MC Kew

Cristian Bell

Bill Araújo

Leo Zagueiro

Luva de Pedreiro

Alê Oliveira

Gui Tank

Dr. Igor Alves

Carlos César

Norton Melo

Seu Elias

Diego Tardelli

Gustavo Tubarão

Ney Silva

Bruno Avelar

Diogo Gonçalves

MC Coringa

Toguro

Amaral

Sikêra Junior

Maumau

MC Bin

Micael Melo

Pedrinho Moura

Julio Balestrin