neymar-jr.-participa-de-jogo-beneficente-na-vila-belmiro-em-prol-de-seu-instituto

Em noite de festa, Neymar Jr. voltou a atuar na Vila Belmiro nesta terça-feira (17/6)c para um jogo beneficente em apoio ao Instituto Neymar Jr. O evento, realizado no estádio do Santos, reuniu jogadores, ex-atletas, influenciadores e artistas com o objetivo de arrecadar fundos para projetos sociais da entidade mantida pelo camisa 10 da Seleção Brasileira.

O atacante começou como titular e permaneceu em campo até a metade do segundo tempo. Ainda na primeira etapa, marcou um gol e mostrou o repertório que o consagrou: dribles, passes precisos e envolvimento direto na construção das jogadas. Na etapa final, retornou ao gramado com a camisa do time adversário, em uma troca simbólica.

Entre os participantes, o time branco, liderado por Neymar, contou com nomes como MC Livinho — destaque com arrancadas pelo meio — além dos ex-jogadores Diego Tardelli, Zé Roberto e Amaral. Do lado azul, estiveram Lucas Paquetá, Arthur, MC Daniel, Luva de Pedreiro e Tirullipa, entre outros convidados.

O placar foi apenas um detalhe em uma noite marcada pela união entre esporte e solidariedade. A ação teve apoio da Loovi, patrocinadora oficial do Santos FC, que destinou toda a receita do dia ao Instituto Neymar Jr.

Criado em 2014, o Instituto atende crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, oferecendo atividades educacionais, esportivas e culturais.