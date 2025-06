neymar-revela-o-que-ainda-o-motiva-a-continuar-jogando

A influenciadora Bruna Biancardi, de 31 anos, esteve presente na coletiva de imprensa ao lado do marido, o jogador Neymar Jr., de 33, e da filha do casal, Mavie, de 1 ano e 8 meses. A coletiva aconteceu na base do CT Rei Pelé, na última sexta-feira (27/6). O momento foi ainda mais especial porque o camisa 10 foi surpreendido por familiares e amigos, que viveram um dia como jornalistas. O vídeo foi compartilhado no canal do YouTube do Santos Futebol Clube no domingo (29/6).

O craque foi questionado pela esposa sobre o que o motiva a continuar jogando futebol. Segundo Neymar, sua maior motivação é a paixão pelo esporte. “O que me move é o amor que eu sinto pelo futebol ainda, a vontade que eu sinto de jogar, de estar em campo. É isso que me move todo dia. É o que me faz acordar, ir treinar. O amor que eu sinto pelo futebol nunca vai acabar, vai ficar pelo resto da vida”, declarou.

Sincero, ele contou que, em algum momento, não conseguirá mais performar como gostaria, e, quando isso acontecer, pretende focar em estar com a família em tempo integral.

“Só que uma hora o tesão de jogar, por eu não conseguir mais performar como eu quero, uma hora vai acabar. É aí que eu vou decidir só ficar com vocês, aproveitar a vida com vocês. Enquanto eu tiver com o tesão lá em cima, querendo jogar futebol, você vai ter que me dividir, mozão”, concluiu o jogador do Santos, arrancando risadas dos presentes.

Em tom descontraído, Neymar respondeu a todas as perguntas, incluindo as duas feitas por seu pai, Neymar da Silva Santos, e, claro, pela esposa, Bruna Biancardi, que o levou a refletir sobre seu amor pelo esporte.