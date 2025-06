neymar-revela-que-quase-fechou-com-o-fluminense-para-o-mundial:-“preferi-ficar”

Neymar Jr. no Fluminense? De acordo com o jogador, isso quase aconteceu. Em entrevista ao Flow durante o amistoso que promove na Vila Belmiro nesta terça (17/6), o craque do Santos admitiu que conversou com o Tricolor para jogar a Copa do Mundo de Clubes e que o negócio ficou perto de fechar, mas ele optou por ficar no Peixe para treinar e se recuperar.

“Eu estou bem fisicamente, teve conversas com alguns times para jogar o Mundial, o Fluminense ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Estou 100% fisicamente, mas preciso estar melhor para voltar bem”, disse Neymar.

No jogo do Santos contra o Atlético MG, na última quarta (16/4), Neymar deixou o campo com dor

O atleta também comentou sobre sua vida badalada fora do campo. Segundo ele, os momentos de curtição vieram quando era permitido, em folgas ou em férias.

“Sou muito grato por tudo que Deus vem fazendo na minha vida. Todo mundo pensa que as festas que fiz, os carnavais que fui, foram todos os dias, mas foi só nos momentos que eu poderia fazer as coisas, nas folgas ou férias”, afirmou.

“Não é á toa que estou há 15 anos no auge, jogando em grandes times, continuando na seleção brasileira, então é muita dedicação, tem de abrir mão de muita coisa. Eu sei bem o que estou falando. Não é fácil chegar onde cheguei, então sinto muito orgulho de tudo que venho fazendo”, complementou.

Neymar ainda disparou que o nível que ele apresenta na sua idade, aos 33 anos, é mais fruto de treino do que de talento: “Tem mais treino que talento, ainda mais com a minha idade. É muita dedicação, tem de fazer o diferente”.