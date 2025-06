neymar-surge-em-clima-de-romance-com-bruna-biancardi-na-reta-final-da-gravidez

Neymar usou as redes sociais para compartilhar um momento romântico com a mãe de suas filhas, Bruna Biancardi, neste sábado (21/6). O jogador de futebol apareceu dançando coladinho com a influenciadora, que está na reta final da gravidez da herdeira Mel.

O atleta promoveu uma festa com direto a pagode e partida de poker em sua residência, neste fim de semana. Ao som da música “Livre pra Voar”, do extinto grupo Exaltasamba, o jogador dançou com Biancardi e trocou beijos com a influenciadora.

Bruna Biancardi está na reta final da gravidez de Mel, segunda filha com o jogador. Juntos, os dois também são pais de Mavie, de 1 ano. Além disso, o famoso também é pai de Davi Lucca, com a ex-namorada Carol Dantas e Helena, com a modelo Amanda Kimberlly.

Em entrevista ao portal LeoDias, durante o 5º Leilão do Instituto Neymar Junior, o jogador falou da expectativa para a chegada da sua quarta filha: “Tá chegando. Essa semana não! Mas falta pouquinho”, anunciou.