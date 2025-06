Nicolau diz que Mailza é sua candidata ao Governo e reafirma que vai disputar reeleição

O deputado Nicolau Junior fugiu um pouco das discussões sobre a BR-364 e conversou com a reportagem do ContilNet, em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (6), a respeito das eleições de 2026.

O político, que já foi apresentado por Gladson como o plano B na disputa ao Governo, deixou claro que apoia a candidatura da vice-governadora Mailza Assis.

“Para nós é maravilhoso. Nosso partido, os Progressistas, continua tendo candidaturas. Temos aí o nosso governador, que, se Deus quiser, vai fechar oito anos e trabalhou bastante. Tem a nossa vice-governadora, que, como o governador colocou, tem todo o direito do mundo. Nosso governador vai se afastar para poder ser candidato ao Senado e, automaticamente, a nossa vice assume. Com certeza, ela é a candidata dos Progressistas. Então, eu faço parte dos Progressistas, aposto muito, sou apostado pelo partido e tenho lealdade ao grupo político. Vou estar lá ajudando, pode ter certeza disso”, apontou.

Nicolau disse que está focado em fazer seu trabalho à frente da Aleac e destacou a caravana pela BR-364, realizada nesta quinta-feira e idealizada por ele e pelos demais deputados.

“Queremos continuar levando a Assembleia aos quatro cantos do Acre, porque a nossa intenção é justamente isso: trabalhar. A eleição é em 2026, mas temos que chegar em 2026 bem. Eu, como presidente, junto com meus colegas deputados estaduais, temos que conseguir conquistas. Você viu essa caravana da BR, vamos continuar trabalhando bastante, porque o foco principal é trazer uma vida melhor para o povo acreano. Temos o nosso grupo político e vamos continuar trabalhando. Temos vários desafios, porque, para você continuar na política e ganhar mandatos, você tem que trabalhar muito, porque o povo tem que reconhecer, pois no final quem vota é a população.”

Ao fim da entrevista, o presidente da Aleac reafirmou que é candidato à reeleição.

“Eu sou candidato à reeleição de deputado estadual. Tenho vários colegas e amigos que vão ser candidatos a deputados federais. Vai ter a vaga de Senado e a candidatura ao Governo. Assim, eu pertenço ao grupo, sou um soldado do grupo. Sempre o Nicolau vai estar à disposição”, finalizou.