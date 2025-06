Nicole Bahls abre o jogo sobre vida amorosa e garante: “Adoro lançamento”

Nicole Bahls encontrou o titular do portal LeoDias durante o São João de Petrolina, em Pernambuco, na noite do último sábado (21/6) e abriu o jogo sobre sua vida amorosa. A artista garantiu que está solteira, mas nunca sozinha e afirmou que os relacionamentos passados ficaram para trás.

“Estou mais solteira do que nunca. Estou muito feliz! As pessoas cobram muito isso de relacionamento e quando a gente consegue ser feliz sozinha e se preencher […] acho que a gente trabalha tanto e é o tempo todo recebendo carinho”, disse Nicole, garantindo que está solteira, mas sozinha nunca.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Nicole Bahls Reprodução / Instagram Nicole Bahls – Foto: Vinny Nunes

Nicole Bahls Reprodução / Instagram Nicole Bahls – Foto: Vinny Nunes

Brazil News Voltar

Próximo

A influenciadora, que terminou o noivado de quatro anos com o empresário Marcelo Viana, afirmou que quando toma uma decisão é para valer: “Passado ficou no passado e ciclos são encerrados. Eu não volto em ciclos que foram encerrados, não tem a menor possibilidade de voltar. Quando não deu certo, é porque não foi bom, então não tem motivo de reviver nada. A vida tem que sempre andar para frente, em qualquer situação. Eu demoro a tomar atitude, mas quando eu tomo, são decisivas. Esses assuntos que saíram para mim são totalmente desinteressantes, tem outros mais interessantes por vir”, declarou ela, que foi envolvida em rumores de recaída com o ex.

Nicole ainda comentou a notícia de que teria dispensado o ex-bbb Nizam durante o evento São João da Thay: “Esse rapaz namorou uma pessoa bem conhecida. Mas [entre os dois] foram boatos, mas ninguém chegou em mim”, esclareceu a modelo.

A modelo ressaltou que de se relacionar com pessoas sem histórico midiático: “Ele já tinha paquerado a Letícia Spiller e eu não gosto de pegar nada que eu sei que já passou por outra pessoa. Eu adoro lançamento”, brincou Bhals.

LeoDias se divertiu ao pontuar que Nicole é exigente para de relacionar e impõe muitos requisitos: “Que nada! O primeiro requisito é ser leal e não trair. Tem um leque de pessoas e isso é o mais importante”, disparou a artista.