Nicole Bahls compartilha detalhes das reformas em seu famoso sítio. Veja o vídeo

Nicole Bahls, de 39 anos, está realizando algumas obras em seu famoso sítio, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (2/6), a apresentadora decidiu compartilhar com os seguidores detalhes das reformas no imóvel e revelou que está aprendendo coisas novas sobre construções.

Bahls contou aos seguidores que está com mais de uma reforma em andamento. “Estou com três obras ao mesmo tempo: tem a casa da minha mãe, que estamos preparando pra minha mãe, tem o restaurante e tem meu apartamento da Barra [da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense]”, disse a apresentadora.

Ela revelou que, antes de iniciar as reformas, achava que obras eram mais simples, mas que está aprendendo coisas novas sobre o assunto a cada dia que passa. “Estou aprendendo todo dia com a obra. Achei que obra era só cimento e tijolo, mas já estou aprendendo sobre hidráulica, elétrica…”, revelou Nicole, acompanhada pelos responsáveis pela obra.

O sítio luxuoso da apresentadora, conta com 20 mil metros quadrados, 12 quartos, 22 banheiros, uma capela particular, salão de beleza e bangalôs exclusivos para hospedar amigos.