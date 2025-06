Nicole Bahls investiu cerca de R$ 100 mil em lipoaspiração; veja antes e depois

O portal LeoDias descobriu que Nicole Bahls desembolsou cerca de R$100 mil em uma lipoaspiração inovadora. Em entrevista, Dr. Marcelo Kolling, da clínica JK Estética Avançada, responsável pela cirugia, explicou que o procedimento combina resultados naturais com uma recuperação rápida, tanto que já é possível conferir o antes e depois da apresentadora.

De acordo com o Dr. Kolling, Nicole chegou ao consultório com demandas específicas, focadas na região abdominal, nos flancos e na parte superior das costas. Para alcançar o resultado esperado pela influenciadora digital, foi utilizada a técnica de lipoaspiração guiada por ultrassom, que permite uma “emulsificação” mais eficiente da gordura.

Antes e depois de Nicole Bahls Foto/JK Estética Antes e depois de Nicole Bahls Foto/JK Estética Nicole Bahls Nicole Bahls nasceu em Londrina, no Paraná, mas mora em um sítio no Rio de Janeiro Nicole Bahls

O médico explicou que a técnica usada permite tirar a gordura com muito mais cuidado, sem “machucar” os músculos, nervos e outros tecidos importantes ao redor. Ele também contou que, durante a cirurgia, tomaram vários cuidados especiais, como controlar a temperatura para não queimar a pele e deixar a paciente na posição certa.

Tudo foi pensado para evitar problemas e garantir que o resultado fique bem natural e claro, seguro: “A preservação de nervos e vasos sanguíneos é fundamental, e nossa equipe na JK Estética Avançada é treinada para manejar todas essas nuances com extremo cuidado”, o profissional informa sobre a cirurgia, que já apresenta resultado entre 4 a 6 semanas.

Quando o assunto é sobre as orientações pós-operatórias, Kolling reforça cuidados prioritários: “Manteremos o uso de drenagem linfática, a roupa compressiva, além de evitar esforços físicos intensos e exposição ao sol, que são essenciais para uma recuperação tranquila. A segunda semana já permite um retorno gradual às atividades físicas.”

Agora, Nicole já exibe a nova silhueta, com o corpo mais definido, menos gordura localizada e um contorno mais simétrico. Segundo o médico, tudo correu conforme o planejado: “Tudo dentro do esperado, sem nenhuma complicação ou evento adverso até o momento”, o doutor comemorou o sucesso do procedimento.

Por fim, Kolling destaca que, para manter os resultados da cirurgia, é fundamental adotar uma rotina equilibrada, com hábitos saudáveis no dia a dia: “Manter uma rotina de alimentação equilibrada, praticar exercícios de forma regular e evitar ganho de peso são essenciais para preservar os efeitos da cirurgia em longo prazo”, garante.