Nicole Bahls reata com ex e manda indireta afiada para Carol Nakamura

A relação entre Nicole Bahls e o

empresário Marcelo Viana ganhou um novo capítulo. Mesmo separados desde fevereiro, após três anos de idas e vindas, os dois voltaram a se encontrar — e em clima de intimidade — durante o Dia dos Namorados.

Mas o reencontro não ficou apenas entre quatro paredes. Nicole teria feito questão de registrar um momento íntimo com o ex e enviar a foto para Carol Nakamura, apontada como novo affair de Marcelo. A atitude da ex-panicat teria sido motivada pelos boatos recentes sobre um suposto romance entre o empresário e a ex-bailarina do Faustão.

A irritação de Nicole teria aumentado com o crescimento dos rumores de que Nakamura e Viana estariam juntos. O burburinho ficou ainda mais forte após o fim do casamento de Carol Nakamura com o modelo Guilherme Leonel, no início de maio. Apesar das especulações, o envolvimento entre Nakamura e Viana nunca foi assumido publicamente.

Vale lembrar que o término entre Nicole e Marcelo aconteceu pouco antes do Carnaval deste ano. Pouco tempo depois, Carol voltou a trabalhar no camarote de Viana, no Sambódromo do Rio de Janeiro — repetindo a parceria que já havia acontecido em 2024.

📎 Fonte original: Extra – extra.globo.com