Nikolas rompe silêncio sobre prisão de primo que transportou maconha

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) rompeu o silêncio sobre a prisão do primo Glaycon Raniere de Oliveira, detido pela Polícia Federal com 30 quilos de maconha no porta-malas do carro em Uberlândia (MG).

Em relato à coluna neste domingo (1/6), Nikolas afirmou que “qualquer pessoa que cometa crime tem que pagar”. E sustentou que “quem é preso com drogas merece cadeia”.

Nikolas Ferreira: "Quem é preso com drogas merece cadeia"

O deputado federal Nikolas Ferreira rompeu o silêncio

Nikolas Ferreira disse que adversários fizeram "tentativa frustrada" de desgastá-lo

Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado do Brasil em 2022

Primo de Nikolas Ferreira foi detido em Uberlândia (MG)

Parlamentar mais votado do Brasil na última eleição para a Câmara, Nikolas criticou a ofensiva de adversários que buscam vinculá-lo ao episódio nas redes sociais. Segundo o deputado, uma “tentativa frustrada” de desgastar a imagem dele.

“Para mim, não é uma situação que mereça que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolva. Se qualquer pessoa, seja relacionada a mim de alguma forma ou não, cometer crime, ela tem que pagar por isso. É bem simples”, disse Nikolas Ferreira à coluna.

O deputado continuou: “O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de desgastarem minha imagem. E, mais uma vez, sem sucesso. Sabe o que essa notícia muda para pessoas honestas? Nada.”

“Agora, talvez mude pra quem não goste de mim, porque até eles percebem a tentativa de me desgastar a qualquer custo. Agradeço por este presente de aniversário. Porque, mesmo meu primo sendo preso há 7 dias, fizeram questão de noticiar no meu aniversário [Nikolas Ferreira fez 29 anos dia 30 de maio]”, prosseguiu.

“Agora, é no mínimo curioso que pessoas de uma ideologia que defende a descriminalização das drogas, de repente, estejam preocupadas com isso. Quem é preso com drogas merece cadeia, assim como os rachadores e outros corruptos que, inclusive, estão soltos por aí. Valeu a tentativa, mas tentem na próxima”, finalizou Nikolas.

Nikolas mira o Senado

Deputado federal mais votado da história de Minas Gerais em 2022, Nikolas Ferreira desponta como um dos nomes da direita para uma futura disputa à Presidência.

Ele só terá idade para disputar o Planalto, contudo, no pleito de 2034. Enquanto isso, Nikolas atua por uma PEC que reduza a idade mínima para disputas ao Senado, Casa a que compete julgar o impeachment de magistrados do STF.

Recentemente, o parlamentar protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino.