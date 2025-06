“Ninguém queria”, diz Marcello Antony sobre filho com HIV

O ator Marcello Antony, que fez sucesso em novelas como Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino e Belíssima, abriu o coração em um depoimento emocionante sobre o filho, Francisco, hoje com 22 anos. Adotado ainda criança pelo artista, o jovem é portador do gene do HIV e, por conta disso, era rejeitado por famílias que buscavam crianças “perfeitas”.

Em seu desabafo, publicado pela revista Veja, Marcello Antony afirmou que se apaixonou por Francisco assim que o conheceu, definindo o momento como um “encontro espiritual”: “Como se fosse algo de vidas passadas”, lembrou o artista.

Leia também

Desabafou sobre o assunto

O ator, que vive em Portugal desde 2018, deu detalhes do processo de adoção e comentou sobre os desafios que sua família enfrentou. “Nunca quis abrir o assunto antes”, comentou.

O ex-contratado da Globo afirmou que resolveu expor o caso para ajudar a quebrar o tabu que existe sobre o assunto. “A maioria busca o bebê perfeito, coisa que não existe. A mãe do meu filho era soropositiva e assim ele nasceu, embora nunca tenha desenvolvido a doença”, explicou Antony. “A ciência evoluiu e, hoje, é mais fácil verificar as chances de um recém-nascido seguir com o vírus no organismo”.

Em seu relato, Marcello Antony relembrou que na época da adoção de Francisco era casado com a atriz Mônica Torres. Os dois tinham incompatibilidade sanguínea, e por isso, não conseguiam gerar bebês. “Cinco gestações não foram adiante, uma delas com três meses. Perdia, engravidava, perdia de novo, e a gente tentava. Fizemos de tudo para ter um bebê, recorremos a várias técnicas, mas não foi possível”, disse.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Marcello Antony e o filho Francisco

Reprodução 2 de 6

O ator Marcello Antony.

Reprodução/Internet. 3 de 6

Marcello Antony e o filho, Francisco

Reprodução 4 de 6

Marcello Antony

Foto: Reprodução 5 de 6

Marcello Antony

Reprodução 6 de 6

Ele ficou famoso pelas novelas na TV Globo

Reprodução/Instagram

Adoção

Foi quando o casal resolveu partir para a adoção. Os dois começaram a visitar orfanatos. Seis meses depois, eles conheceram Francisco. “Ele apresentava alguns probleminhas, sempre chorava e tal, mas o olho dele era verde e ninguém o queria porque a mãe era soropositiva”, comentou.

“Ao bater os olhos no menino, me veio algo que não tem explicação, do tipo: ‘Cara, onde você estava esse tempo todo?’. Me vi encantado com aqueles olhos verdes e sabia que não poderia deixá-lo para trás. Aí brinquei: ‘Onde devo assinar? Posso levar para casa?’. A mulher do orfanato assentiu, sugerindo que o levasse para passar um fim de semana comigo”, relembrou.

Ninguém queria

Segundo o ator, como Francisco era uma criança com o gene do HIV, ninguém a queria. “O desembargador agilizou a papelada e, em um mês, já era meu filho legítimo”, disse. “Nos primeiros dias, o médico chegou a me indagar se eu tinha certeza. Eu poderia me arrepender depois, argumentou. O que ele não entendeu é que nada disso importava — Francisco já era meu filho”.

Hoje, Francisco também vive em Lisboa, em Portugal, e trabalha como auxiliar de cozinha. “O tema nunca foi tabu lá em casa”, comentou Marcello Antony. “Dos meus cinco filhos e filhas, é o único que mora sozinho. Está com ótima saúde e vem criando casca, descobrindo sua independência. Um pouco mais para a frente, planeja se mudar para a Itália, estudar em uma escola de gastronomia e se transformar em um grande chef. Francisco vai longe na vida”, elogiou.