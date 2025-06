Durante lançamento oficial da Expoacre Juruá, que ocorre neste sábado (21), em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Camelí falou do sucesso das edições, novidades para este ano e suas expectativas para a realização da edição neste ano.

Segundo o gestor, são vinte anos do evento mostrando a força a força do agronegócio na região. “É a oportunidade do acreano conhecer o acreano”, afirma.

Veja o vídeo: