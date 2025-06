Nintendo Switch 2 e Mario Kart são destaques nos lançamentos da semana

Entre as novidades há um espaço para save adicional para começar uma nova aventura no novo console e um aplicativo companheiro para seu smartphone no Nintendo Switch App chamado Zelda Notes com mapa interativo e narração da Princesa Zelda para guiar jogadores. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition será lançado em 5 de junho como um pacote de melhoria por R$ 59,90 para jogadores que já possuem o jogo base The Legend of Zelda: Breath of the Wild no Nintendo Switch, disponível por R$ 349. A atualização é gratuita para assinantes do Nintendo Switch Online + Pacote adicional.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition traz melhorias para o clássico game da Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – 5 de junho – SW2

A sequência de Breath of the Wild dobrou as apostas em termos de conteúdo do primeiro game com um mundo ainda maior, novas mecânicas e mais. De alguma forma o maligno Ganon retornou, Zelda é engolida por uma fenda temporal e a espada Master Sword capaz de banir todo o mal é destruída. Agora, o herói Link precisa encontrar uma forma de restaurá-la e derrotar o vilão. No novo game, jogadores têm mecânicas criativas, como a capacidade de criar veículos colando peças com a habilidade Ultrahand e criar armas personalizadas, combinando-as com itens usando a técnica Fusion. Já o reino de Hyrule aumentou de tamanho, com novas ilhas flutuantes e cavernas escuras, para explorar locais que mudaram totalmente os arredores.