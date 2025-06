Nintendo Switch 2 impressiona em desempenho, mas ainda engatinha em catálogo de peso

O aguardado Nintendo Switch 2 chegou ao Brasil no dia 5 de junho, com promessa de potência gráfica, tela maior e performance turbinada. Com novo chip da Nvidia, o console apresenta avanços significativos em jogos antigos e estrutura física bem repensada. No entanto, apesar de melhorias inegáveis, a falta de lançamentos exclusivos à altura da nova geração ainda deixa a desejar.

Equipado com o SoC Nvidia T239, o novo Switch tem CPU de oito núcleos, 12 GB de RAM LPDDR5X, 256 GB de armazenamento interno e suporte para microSD Express. A tela cresceu para 7,9″ FullHD (1080p) com 120 Hz, mantendo a promessa de uma experiência portátil fluida e vibrante — embora a autonomia de bateria ainda seja um ponto fraco, com média de apenas 3 horas em testes práticos.

O visual também ganhou refinamento: acabamento fosco, Joy-Cons redesenhados com encaixe magnético e ergonomia superior ao modelo original. Já o novo dock, com porta Ethernet, ventoinha integrada e HDMI 2.1, permite escalonamento até 4K a 120 fps.

Mas o maior atrativo até agora são jogos de terceiros. Street Fighter 6 e Cyberpunk 2077, por exemplo, rodam de forma surpreendentemente fluida, aproximando-se de versões para consoles mais potentes — especialmente quando acoplado à TV. Porém, o principal exclusivo, Mario Kart World, embora divertido, não parece explorar a potência total do hardware, o que reforça a sensação de que a Nintendo lançou o console antes de ter um catálogo robusto para sustentá-lo.

A retrocompatibilidade com o Switch original salva a biblioteca, mas a incompatibilidade com cartões de memória antigos, aliada ao alto custo de expansão (um microSD compatível de 256 GB custa R$ 429,90), ainda é um ponto negativo. Sem suporte a SSDs externos, o jogador pode se ver obrigado a ficar desinstalando jogos com frequência.

Apesar disso, o Switch 2 ainda vale a pena, principalmente pelo salto de desempenho e pela promessa de longevidade. O preço inicial, R$ 4.449,90, se mantém compatível com os lançamentos atuais, considerando correção inflacionária. Para quem quer aproveitar o hype e vender o modelo anterior enquanto o mercado está aquecido, pode ser a hora certa.

🕹️ Leia o review completo no TechTudo, por Daniel Trefilio:

🔗 https://www.techtudo.com.br/