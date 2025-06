Nível do Rio Acre recua quase 10 cm em 24h e segue baixando em Rio Branco; veja a medição

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. De acordo com os dados da Defesa Civil Municipal, na manhã desta segunda-feira (23), o rio marcou 2,33 metros, uma redução de oito centímetros em relação à medição anterior, registrada no domingo (22), que estava em 2,41 metros.

O boletim também informa que não houve registro de chuva nas últimas 24 horas na região, o que tem contribuído para a diminuição gradual do nível do manancial, que já apresenta um dos menores volumes do ano.

A Defesa Civil segue monitorando a situação, uma vez que esse período do ano é caracterizado pela estiagem, o que pode impactar tanto o abastecimento de água em algumas áreas quanto o transporte fluvial em comunidades ribeirinhas.

Em setembro de 2024, o Rio Acre atingiu a menor cota já registrada na história de Rio Branco, chegando à marca de 1,23 metros. No período em questão, a capital acreana vivenciava uma seca extrema.