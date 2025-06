Nível do Rio Acre segue em queda e permanece muito abaixo dos 3 metros em Rio Branco

O nível do Rio Acre continua registrando marcas bastante baixas em Rio Branco. De acordo com os boletins da Defesa Civil Municipal, o rio marcou 2,61 metros às 5h13 da manhã de quinta-feira (20) e caiu ainda mais nesta sexta-feira (21), chegando a 2,56 metros às 5h12.

A variação diária demonstra uma leve redução de 5 centímetros no nível da água em 24 horas, mantendo o cenário de estiagem já característico deste período do ano. Além disso, não foi registrado volume de chuva nas últimas 24 horas em nenhum dos dois dias, o que contribui para a permanência do nível reduzido.

A cota de alerta em Rio Branco é de 13,50 metros e a de transbordo é de 14 metros valores muito distantes dos atuais. O cenário indica estabilidade e ausência de risco de enchentes no curto prazo.