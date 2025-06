Nível do Rio Acre segue em queda na capital e registra 2,69 metros

O Rio Acre, apresentou nesta quinta-feira (19) uma marca de 2,69 metros, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal às 5h12. O nível atual reforça a tendência de baixa registrada nos últimos dias e está consideravelmente distante das cotas de alerta e de transbordo, fixadas em 13,50 metros e 14 metros, respectivamente.

A redução no volume do rio ocorre em meio a um cenário de pouca chuva. De acordo com a estação de monitoramento, nas últimas 24 horas choveu apenas 0,2 milímetro na capital acreana um índice considerado irrelevante e que tem pouca influência sobre o comportamento do rio neste momento.

Com o quadro hidrológico estável e sem riscos imediatos, a Defesa Civil segue acompanhando as medições diárias, mantendo o monitoramento preventivo durante o período de estiagem.