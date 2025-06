Nível prime no Free Fire: saiba qual o seu e quanto você já gastou no game

Nível Recompensa Requisitos

Nível 1 Avatar Prime: Um avatar exclusivo do Nível Prime 1./ Banner Prime: Um banner exclusivo do Nível Prime 1./ Símbolo Prime: Um pequeno ícone que aparece ao lado do seu nome. 100 pontos

Nível 2 Todas as recompensas do Nível 1./ Página de Presentes Prime: Acesso a uma página onde você pode resgatar recompensas especiais em datas comemorativas./ Lista de Bloqueio Ampliada: Capacidade de bloquear mais jogadores./ Símbolo Prime: Atualização para o símbolo do Nível Prime 2. 1.000 pontos

Nível 3 Todas as recompensas dos Níveis anteriores./ Skin de Gelo Prime./ Espaço Extra de Traje: Mais slots para salvar conjuntos de skins./ Emblema Prime: Um emblema exclusivo do Nível Prime 3. 3.000 pontos

Nível 4 Todas as recompensas dos Níveis anteriores./ Emote Prime: Um emote exclusivo que exibe o seu nível Prime./ Mais vagas de amigo: Aumento no número de amigos que você pode ter na sua lista./ Apelido Colorido: Permite que seu apelido apareça com cores diferentes./ Avatar Prime: Atualização para um avatar mais exclusivo./ Banner Prime: Atualização para um banner mais exclusivo./ Símbolo Prime: Atualização para o símbolo do Nível Prime 4. 10.000 pontos

Nível 5 Todas as recompensas dos Níveis anteriores./ Mais privilégios e itens cosméticos exclusivos que são liberados ao atingir este nível. 30.000 pontos

Nível 6 Todas as recompensas dos Níveis anteriores./ Mais recompensas exclusivas, como pacotes de skins, emotes ou outros itens de coleção. 60.000 pontos

Nível 7 Todas as recompensas dos Níveis anteriores./ Loja Prime: Acesso a uma loja exclusiva com itens populares de temporadas passadas e itens especiais./ Acesso Antecipado a Eventos Royale: Permite que você acesse alguns eventos Royale com até dois dias de antecedência./ Avatar Prime: Atualização para um avatar ainda mais exclusivo./ Símbolo Prime: Atualização para o símbolo do Nível Prime 7. 120.000 pontos